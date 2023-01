OVHcloud : lancement de Metal Instances

(Boursier.com) — OVHcloud , le leader européen du cloud et pionnier du Bare Metal, annonce le lancement de Metal Instances. Ces nouvelles instances complètent l'univers Public Cloud et tirent profit de la puissance des serveurs Bare Metal tout en prenant en charge les méthodologies de déploiement de type infrastructure en tant que code (IaC). Bien sûr, la flexibilité et la praticité reconnus de Public Cloud avec un modèle de paiement à l'usage s'appliquent à Metal Instances.

Dans un environnement cloud native, les applications sont découplées de la couche matérielle sous-jacente leur permettant de s'adapter à la demande grâce à l'élasticité du Cloud. De cette façon, il y a abstraction du matériel qui peut être ajusté à la volée pour notamment répondre à des périodes de pic de charge. Toutes les applications ne sont pas semblables et certaines peuvent nécessiter des ressources matérielles bien précises pour l'exécution de leurs workloads qu'il s'agisse de problématiques de contrôle, d'isolation ou de performance. Les Metal Instances sont spécifiquement conçues pour répondre à cette demande avec une disponibilité immédiate et des temps de déploiement rapides. Elles sont en cela aidées par des méthodes automatisées et standardisées à large échelle via le support natif de Terraform rendu possible par OpenStack et son approche Infrastructure-as-Code. Qui plus est, la facturation des Metal Instances s'opère à l'heure d'utilisation permettant aux clients de ne payer que les capacités de calcul effectivement consommées.

Avec Metal Instances les clients bénéficient d'un contrôle complet du matériel et d'un accès plein et entier aux ressources CPU comme attendu de la part du précurseur du Bare Metal. S'exécutant à 100% sur des serveurs dédiés, les Metal Instances prennent en charge un déploiement à la demande via l'API standard OpenStack, bénéficiant des capacités d'automatisation du Cloud et peuvent être intégrées dans l'écosystème Public Cloud complet des services OVHcloud.