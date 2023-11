OVHcloud lance la deuxième génération de serveurs Bare Metal Scale pour les charges de travail les plus exigeantes, incluant l'IA

(Boursier.com) — OVHcloud , le leader européen du Cloud, poursuit son ambition de démocratiser l'innovation et annonce le lancement de sa deuxième génération de serveurs dédiés Bare Metal Scale. Dans la lignée de la première gamme Scale lancée en 2021, cette nouvelle génération de serveurs dédiés haute performance apporte encore plus de puissance de calcul.

S'adressant à des secteurs tels que la santé, la finance, l'industrie, les secteurs publics et les médias, la nouvelle génération de serveurs Bare Metal SCALE utilise la puissance des processeurs AMD et NVIDIA. Elle répond aux cas d'utilisation les plus intensifs tels que le Confidential Computing, le Big Data, l'analytique ainsi que la virtualisation et l'orchestration de conteneurs ou le Grid Computing.