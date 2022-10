OVHcloud : La trajectoire d'accélération est confirmée pour 2023

(Boursier.com) — OVHcloud a dépassé son objectif de revenu et confirme sa stratégie d'accélération avec un Chiffre d'affaires de 788 ME sur l'exercice 2022, en forte croissance de 18,8% comparé à 2021. La Marge d'EBITDA ajusté est de 39% sur la base d'un EBITDA ajusté de 308 millions d'euros en croissance de 17,4% en données publiées par rapport à l'exercice précédent.

La trajectoire d'accélération est confirmée pour 2023 avec un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +14% à +16%, et une marge d'EBITDA en ligne avec 2022

En 2023, OVHcloud vise des capex récurrents et de croissance respectivement compris entre 16% et 20% et entre 28% et 32% du chiffre d'affaires de l'année 2023 avec une confirmation des objectifs de moyen terme qui passent par une croissance organique du chiffre d'affaires aux alentours de 25%, une marge d'EBITDA ajustée d'environ 42%, et des capex récurrents et de croissance respectivement compris entre 14 % et 16% et entre 28% et 32%.

Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud a déclaré : "Les résultats de l'année 2022 démontrent la capacité d'OVHcloud à délivrer une stratégie d'accélération de croissance forte, durable et profitable. Dans un marché du cloud en hyper-croissance, notre positionnement de leader européen nous a permis d'accélérer sur le déploiement de nos solutions souveraines avec une responsabilité environnementale toujours plus forte. Forts de nos compétences, mais aussi de partenariats robustes et innovants, notre expansion se confirme tout particulièrement via l'enrichissement rapide de notre portefeuille de produits et le développement de nos clients à l'international. Notre modèle opérationnel intégré et notre offre de confiance nous permettent d'absorber avec succès la volatilité de l'environnement actuel. Nous sommes à ce titre particulièrement confiants sur nos capacités à poursuivre cette dynamique tout au long de l'année 2023 et au-delà, vers nos objectifs 2025."