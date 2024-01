OVHcloud : la belle série se poursuit

(Boursier.com) — En hausse de 3,1% à 9,7 euros, OVHcloud s'offre une cinquième séance consécutive dans le vert. Les investisseurs saluent la présentation du nouveau plan stratégique 'Shaping the Future' et des objectifs financiers à horizon FY2026. La firme vise une croissance organique annuelle moyenne pondérée (LFL CAGR) entre 2024 et 2026 comprise entre 11 et 13% avec une marge d'EBITDA ajusté 2026 aux alentours de 39%. Le management table également sur un Free Cash-Flow positif en 2026.

La semaine dernière, le groupe a fait état d'une hausse de 12% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à peu près conforme aux attentes et largement tirée par l'Europe, et a confirmé ses objectifs pour 2024 et 2025.