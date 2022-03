OVHcloud et Nutanix s'associent pour proposer Hosted Private Cloud powered by Nutanix

(Boursier.com) — OVHcloud et Nutanix, un leader des solutions de cloud computing pour les environnements privés, hybrides et multiclouds, s'associent pour proposer Hosted Private Cloud powered by Nutanix. Cette solution propose Nutanix Cloud Platform préinstallé et prêt à l'emploi en quelques heures, fonctionnant sur des infrastructures OVHcloud 100 % dédiées et sécurisées. Cette plateforme évolutive et tout-en-un s'adresse aux entreprises souhaitant migrer rapidement et simplement leurs applications vers le cloud, s'engager dans une démarche hybride en débordant vers le cloud lors de pics saisonniers, ou tirer parti d'un PRA dans le cloud. Les clients peuvent également lier leur solution OVHcloud à la plateforme Nutanix Cloud.

Cette nouvelle offre enrichit le portefeuille de cloud privé d'OVHcloud et apporte aux entreprises la combinaison des services reconnus du leader européen du cloud et de la plateforme cloud de Nutanix, construite sur son logiciel d'infrastructure hyperconvergée, leader sur son marché. La gamme Hosted Private Cloud leur permet de disposer d'une infrastructure dédiée allouant davantage de ressources pour développer leur activité. L'utilisation d'un standard du marché comme Nutanix libère les organisations du verrouillage technique et assure la continuité en dehors de l'environnement OVHcloud.

L'infrastructure d'OVHcloud répond aux plus hauts standards de sécurité et de protection des données garantissant l'intégrité des données sensibles manipulées, grâce aux certifications HDS, ISO27001 et HIPAA, tout en étant conforme au RGPD.

"Le partenariat entre OVHcloud et Nutanix représente un choix infonuagique intelligent pour toutes les charges de travail, offrant aux organisations de toutes tailles une nouvelle option de cloud hybride sécurisée et puissante", souligne Christian Alvarez, SVP Worldwide Channels chez Nutanix. "L'offre tout compris fournit les capacités logicielles de pointe de Nutanix ainsi que la flexibilité de l'infrastructure d'OVHcloud et les options de connectivité réseau qui éliminent toute surprise sur les coûts d'entrée et de sortie."