OVHcloud en Bourse ! On souscrit?

(Boursier.com) — OVHcloud fera partie des plus importantes introductions de l'année en Bourse de Paris. La société compte en effet lever 350 ME, auxquels s'ajouteront au moins 50 ME de cessions qui n'empêcheront pas la famille Klaba de rester largement majoritaire, autour de 70%. Si l'opération va au bout!