OVHCloud : "EcoEx On Stage"

(Boursier.com) — OVHcloud , le leader européen du Cloud, tient ce jour une keynote à l'Olympia à Paris, lieu musical légendaire, pour dévoiler sa vision concernant la prochaine génération de Cloud de confiance, souverain et ouvert et évoquer les disruptions qui l'accompagneront.

Présenté par Octave Klaba, fondateur et président d'OVHcloud, et Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud, l'évènement permettra aux clients, partenaires, décideurs mais aussi aux communautés d'en apprendre davantage sur le renforcement des valeurs clés du Groupe s'agissant de transparence, de souveraineté, de durabilité, d'ouverture et de confiance dans tous les aspects de ses activités.

Cette ambition long terme s'illustre parfaitement par les résultats financiers les plus récents du Groupe pour l'année fiscale 2022, confirmant la stratégie d'accélération avec une croissance constante à deux chiffres et la démonstration de la capacité du Groupe à relever les nouveaux challenges du Cloud.

Déployer le modèle de Cloud le plus vertueux du marché

Dans une industrie en plein essor, OVHcloud entend accélérer ses déploiements à l'international avec l'ouverture de 15 nouveaux datacenters d'ici la fin 2024 pour adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies tout en démontrant ses avancées en termes de développement durable. Fort d'une vingtaine d'années d'expérience dans la conception de systèmes de refroidissement liquide pour les serveurs, OVHcloud vise à réduire son impact environnemental avec des index d'efficacité les meilleurs de leur catégorie :

-Le PUE est compris entre 1,1 et 1,3 contre une moyenne de 1,57 dans l'industrie,

-Le WUE est à 0,26l/kWh contre une moyenne de 1,8 dans l'industrie.

Le Groupe a été pionnier d'une approche circulaire grâce à son modèle industriel intégré. Il a d'ores et déjà pris les engagements suivants :

-Utiliser 100% d'énergies bas carbone d'ici 2025, limitant l'utilisation d'énergies hautement carbonées en se basant sur les énergies renouvelables et autres sources d'énergie bas carbone,

-Contribuer au Net Zéro planétaire (scopes 1 et 2) à horizon 2025, avec les scopes 1 et 2 représentant pratiquement 40% de l'empreinte carbone d'OVHcloud,

-Contribuer au Net Zéro planétaire à l'horizon 2030 sur tous les scopes, avec le scope 3 s'appliquant principalement à la fabrication de composants,

-Zéro déchet en décharge depuis les centres de production à scope géographique constant d'ici 2025,

OVHcloud proposera une calculatrice carbone directement depuis sa plateforme pour permettre à ses clients de comprendre le détail de leur empreinte carbone informatique liée au Cloud.

Davantage de choix de sécurité dans les datacenters et en mode edge

Agissant en champion du Cloud de confiance, OVHcloud promeut des solutions sûres où les données des clients sont immunisées des lois extraterritoriales. Avec un engagement clair envers la certification SecNumCloud de l'ANSSI, le Groupe poursuit ses investissements pour proposer le label SecNumCloud dans l'entièreté de sa gamme IaaS (Infrastructure-as-a-service) et ses solutions PaaS (Platform-as-a-service). Afin de répondre aux besoins toujours plus prégnants de résilience, une région AZ ouvrira dans le début de l'année 2023 pour couvrir la zone du Grand Paris.

Répondant aux cas d'usages les plus exigeants, le Groupe déploiera un modèle Data-Center-as-a-Service pour le traitement des données sensibles, sur les sites et datacenters des clients, en mode edge ou dans ses propres datacenters. Pour les clients traitant des données au caractère hautement confidentiel, OVHcloud travaille sur des datacenters déconnectés, fournissant matériel, logiciel et solutions de supervision à l'emplacement souhaité par le client, tout en s'assurant que ces centres de données soient déconnectés d'Internet pour une souveraineté opérationnelle totale.

Développement de Public Cloud autour de la Data et des apps modernes

Le portefeuille Public Cloud d'OVHcloud, fort d'une croissance de ses revenus de 33,9% d'une année sur l'autre, continuera d'évoluer avec le lancement de plusieurs nouvelles solutions dans le premier semestre 2023. Ces solutions sont essentielles pour la conception d'applications Cloud Native modernes et la prise en compte de l'ensemble du cycle de vie de la donnée pour divers usages comme l'IA, le Big Data ou le stockage, afin d'aider les clients du Groupe à rester compétitifs via la maitrise de leurs coûts en lien avec le numérique. Fidèle à son engagement dans l'open source, le Groupe partagera également le logiciel d'orchestration de son Cloud public avec la communauté open source.

La solution Metal Instances apporte l'élasticité du Cloud à Bare Metal

Complétant la boîte à outils des développeurs, le Groupe lance Metal Instances, réunissant le meilleur de l'univers Bare Metal, et sa formidable puissance de calcul, et la praticité de l'environnement Public Cloud, accessible au travers d'une tarification à l'usage. L'offre Metal Instances a été pensée pour répondre à des charges de travail spécifiques, offrant une disponibilité immédiate et des temps de déploiement rapides pour adresser les enjeux de performance mais aussi les contraintes de licence ou les besoins de personnalisation logicielle de bas niveau.

Un écosystème vibrant pour déployer la prochaine génération d'innovations

OVHcloud vise à soutenir un vaste écosystème pour donner vie à la nouvelle génération de Cloud et ses applications, s'appuyant sur les forces et expertises de chaque partenaire. La couche haute de ces innovations s'appuie sur des partenaires reconnus, comme VMware, avec qui OVHcloud a historiquement travaillé pour répondre aux besoins de souveraineté des entreprises. Cette année, OVHcloud annonce la disponibilité de VMware Tanzu, qui sera proposé dans une déclinaison locale pour préserver la souveraineté des données.

Le Groupe dispose également de solides relations avec les intégrateurs systèmes leaders du marché, lesquels n'hésitent pas à innover dans le déploiement d'implémentations logicielles de solutions largement reconnues par l'industrie.

Ainsi le partenariat avec Sopra Steria a permis à OVHcloud de récemment présenter un démonstrateur SAP S/4HANA déployé sur une infrastructure SecNumCloud. Après avoir obtenu la certification SAP in Cloud and Infrastructure Operations plus tôt cette année, OVHcloud ambitionne d'accélérer la facilitation du déploiement d'environnements SAP dans un cloud de confiance. Cela présente un intérêt particulier pour les services financiers et comptables du secteur public mais aussi le segment grand compte qui a besoin d'une souveraineté sans entrave en matière de données.

Avec plus de 1.100 partenaires à travers le monde, OVHcloud tenait récemment la deuxième édition de son évènement Open Trusted Cloud en vue d'aider les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) à croître dans leurs marchés respectifs tout en leur faisant bénéficier des infrastructures PaaS et SaaS d'OVHcloud. Les universités, startups et scale-ups font également partie intégrante de la vision d'écosystème d'OVHcloud et le Groupe soutient notamment les avancées révolutionnaires de Pasqal et Quandela, qui travaillent tous deux sur la prochaine révolution informatique.

Le quantique : la prochaine disruption

Le quantique est en effet pressenti pour être la prochaine disruption de l'informatique et OVHcloud entend jouer un rôle central dans la création d'un système prêt à embrasser ce changement fondamental, aidant les scientifiques d'aujourd'hui à créer les algorithmes de demain.

La keynote, parallèlement à une table ronde consacrée au développement des solutions quantiques, verra l'intervention d'Alain Aspect, récipiendaire du Prix Nobel de physique et connu pour ses travaux sur l'intrication quantique où il pourra développer les nombreuses possibilités offertes par l'informatique quantique.

