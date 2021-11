OVHcloud : Cédric O va présenter le pilier industriel de la stratégie nationale pour le Cloud

(Boursier.com) — Une part croissante des services numériques s'appuie désormais sur la technologie cloud pour héberger et traiter les données des entreprises, des administrations et des citoyens. Le développement de solutions efficaces et fiables pour stocker ces données constitue aujourd'hui un enjeu essentiel...

"Parce que le Cloud est devenu une des briques essentielles de notre souveraineté numérique et qu'il est essentiel de sécurisé les données traitées, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, et Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, ont présenté le lundi 17 mai dernier la stratégie nationale pour un cloud de confiance".

Cette stratégie comprend un volet de soutien à l'émergence de nouvelles offres industrielles performantes.

Dans ce cadre, Cédric O annoncera cette "stratégie d'accélération" demain mardi 2 novembre 2021 chez OVHcloud,place Françoise Dorin à Paris, "symbole que la France et l'Europe peuvent et doivent s'inscrire dans la compétition mondiale et faire émerger des acteurs internationaux en la matière. Les financements mobilisés seront détaillés ainsi que la stratégie pour faire grandir les acteurs français, valoriser l'innovation en la matière et développer de nouvelles technologies".