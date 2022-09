OVHcloud : Bruno Le Maire impressionné

(Boursier.com) — OVHcloud , leader européen du cloud, inaugure son nouveau datacenter sur le site de Strasbourg, SBG5. A l'occasion de cet événement, tenu en présence du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, du Commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, du Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications Jean-Noël Barrot, ainsi que de représentants des autorités locales et de la filière cloud française, le groupe dévoile les innovations mises en oeuvre dans le cadre de son plan hyper résilience ainsi que les dispositifs déployés afin de réduire significativement l'empreinte environnementale de ses infrastructures.

Dans le cadre de son plan stratégique, OVHcloud confirme l'ouverture de 15 sites à l'horizon 2024 pour proposer à ses clients en quête de solutions de confiance et respectueuses de l'environnement, des services de IaaS et de PaaS innovants. Ce volet industriel ambitieux permettra d'accompagner la croissance des sites existants, de conquérir de nouvelles géographies, d'adresser de nouveaux usages, en déployant un modèle "hyper résilient et durable".

"Sur un marché en pleine effervescence, OVHcloud se distingue par sa capacité à déployer des solutions innovantes aux meilleur ratio prix performance, respectant les plus hauts standards de sécurité et en déployant un modèle respectueux des enjeux environnementaux. L'inauguration de SBG5 est un symbole fort de cette stratégie industrielle qui nous permet de porter plus haut et plus fort les couleurs d'un cloud européen ouvert, de confiance, durable, et ceci, auprès de nos clients du monde entier. Notre ancrage local et notre investissement constant dans les territoires nous permettent de renforcer notre position dans les bassins d'emplois pour y porter de nouvelles compétences", indique Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud.

Bruno Le Maire et Jean-Noël Barrot ont ajouté : "L'inauguration de ce nouveau datacenter, moins consommateur en énergie, marque une étape essentielle dans le développement d'OVHcloud. L'entreprise se place ainsi au coeur de la souveraineté numérique française et européenne que le gouvernement contribue à construire depuis 2017. Elle témoigne de la résilience et de l'innovation de l'écosystème des acteurs français du cloud et elle conforte le choix que la France a fait de conserver le plein contrôle sur ses données".