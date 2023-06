OVHcloud annonce un portefeuille VMware on OVHcloud réarchitecturé dans l'univers Hosted Private Cloud

(Boursier.com) — OVHcloud annonce un portefeuille VMware on OVHcloud réarchitecturé dans l'univers Hosted Private Cloud (VMware on OVHcloud apporte flexibilité, sécurité et maîtrise des coûts dans les environnements Hosted Private Cloud).

Avec ce lancement, OVHcloud propose une solution managée conçue autour de VMware vSphere 7 et pensée pour un mode de consommation modulaire où les clients ne paient que pour les composants dont ils ont besoin avec quatre produits :

-OVHcloud Managed VMware vSphere

-OVHcloud Managed VMware vSphere, Hyperconverged Storage

-OVHcloud Managed VMware vSphere, Network Security

-OVHcloud Managed VMware vSphere, Software-Defined Datacenter

S'appuyant sur des composants additionnels, VMware on OVHcloud propose une gestion de la sécurité améliorée. C'est aussi une solution clé pour la modernisation des apps et les scenarii de lift & shift.

Ainsi la compatibilité VMware Tanzu (TKG) libère la puissance de Kubernetes en dissimulant sa complexité dans un esprit pur devops.