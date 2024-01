OVHcloud améliore son offre IA avec une gamme complète de solutions Serverless innovantes animées par des GPU haut de gamme

(Boursier.com) — OVHcloud , le leader européen du cloud, confirme ses ambitions pour l'Intelligence Artificielle, répondant à la demande croissante de sa base clients, au travers d'une approche qui rend l'IA simple et abordable. Dans un contexte sans précédent où l'IA générative a effectivement pris d'assaut le monde entier, OVHcloud s'est fixé la mission d'aider les clients à faire croître leur business en proposant des solutions IA simples et abordables, grâce aux tous derniers GPUs, le tout avec l'objectif de démocratiser plus avant l'IA.

Pour concrétiser la révolution de l'IA, la stratégie IA d'OVHcloud se concentre sur quatre éléments à commencer par de puissantes ressources de calcul, des jeux de données travaillés, des outils sous la forme de logiciels adéquats et des talents de pointe.

Proposer des ressources de calcul avec un large choix de GPUs datacenter

Afin d'accompagner les organisations dans leur accès à une IA simple et abordable, OVHcloud met à profit plus de vingt années d'expertise en infrastructure au travers de l'unicité de son modèle industriel intégré. Ainsi, le Groupe propose des ressources de calcul respectueuses de l'environnement, bénéficiant de son système propriétaire de refroidissement à eau.

Ainsi, pour compléter les solutions NVIDIA DGX H100 précédemment disponibles, OVHcloud annonce aujourd'hui le lancement de nouvelles instances Compute GPU avec 1x à 4x GPU NVIDIA H100 PCIe, d'importantes capacités de mémoire et du stockage local haute-performance. Disponible immédiatement, les NVIDIA H100 PCIe rejoignent l'offre NVIDIA A100 existante avant l'arrivée de nouvelles options basées sur les GPU datacenter NVIDIA L40S, NVIDIA L4 et NVIDIA A10.

Pour les clients ayant besoin de serveurs dédiés Bare Metal s'appuyant sur la puissance d'un GPU pour les use cases comme l'apprentissage machine, l'apprentissage profond ou le déploiement de modèles LLM, OVHcloud dévoile de nouvelles références HGR-AI-2 animées par les GPU NVIDIA L40S. Disponible au printemps, les nouveaux serveurs Bare Metal HGR-AI-2 tireront profit de la puissance du GPU NVIDIA L40S, lequel profite de la quatrième génération de Tensor Cores et des Transformer Engine FP8 pour offrir aux charges de travail liées à l'IA de solides performances tant en entraînement qu'en inférence.

"Les clients en quête de serveurs Bare Metal équipés de GPU se régaleront avec les références Bare Metal SCALE GPU attendues plus tard cette année" poursuit le groupe. "Avec trois nouvelles références dans la gamme SCALE, le Groupe s'attaque aux cas d'usage comme le rendu 3D, le traitement vidéo et l'inférence de données tous animés par les GPU datacenter NVIDIA L4. Profitant de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace, le NVIDIA L4 est un GPU universel pour tout workload avec des capacités IA et vidéo améliorées offrant des ressources de calcul efficaces notamment en rapport avec le graphisme, la simulation ou encore les domaines de la science et ou de l'analytique des données".

Améliorer les jeux de données avec OVHcloud Data Platform et maximiser la confidentialité des données

Pour donner vie à la révolution de l'IA, la donnée est la clé et OVHcloud entend aider les organisations dans leur préparation pour tirer le maximum de leurs données. Annoncée à l'OVHcloud Summit, l'OVHcloud Data Platform est une nouvelle plate-forme de données bout-à-bout qui propose une solution low code pour la gestion du pipeline de données et de l'analytique.

Offrant aux clients une expérience fluide et complète pour le cheminement de leurs données, OVHcloud Data Platform permet de collecter (avec plus de 50 connecteurs disponibles), stocker, gérer, analyser et visualiser les données.