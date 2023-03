OVH : secoué en bourse, le tour de table bouge !

(Boursier.com) — OVH chute de plus de 12% ce jeudi en bourse de Paris, de retour à 12,25 euros, alors que la cession d'une participation du fonds d'investissement américain KKR au capital du groupe pèse lourd sur le marché. KKR et TowerBrook ont ainsi cédé environ 5 millions d'actions d'OVHcloud via une procédure accélérée au prix de 12,90 euros.

Par ailleurs, notons que l'hébergeur internet a fait appel du premier jugement qui l'a condamné pour des pertes de données à la suite de l'incendie de ses data centers de Strasbourg en mars 2021...