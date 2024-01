OVH : reste bien orienté après la présentation des nouveaux objectifs

(Boursier.com) — OVH débute la journée en assez nette hausse, pour ce qui pourrait constituer sa sixième séance consécutive dans le vert. Le titre reste soutenu par la présentation du nouveau plan stratégique 'Shaping the Future' et des objectifs financiers à horizon 2026.

Pour Oddo BHF, cette feuille de route répond aux inquiétudes sur la capacité d'OVH à générer du cash alors que le leverage du bilan se situe dorénavant au-delà de 2x (dette nette IFRS / EBITDA). Il s'agit d'un changement majeur par rapport à la précédente feuille de route de l'IPO en 2021 qui mettait l'accent sur l'accélération de la croissance organique (objectif = +25% en FY 25) avant d'être définitivement abandonnée l'année dernière. Il reste maintenant les sujets de taille critique dans un environnement où la concurrence des hyperscalers américains est toujours déloyale et où de nouveaux entrants apparaissent en Europe, explique l'analyste.

Un soutien plus ferme des autorités aux acteurs vraiment locaux constituerait une excellente nouvelle, surtout dans un contexte où la souveraineté des données doit prendre de plus en plus d'importance. Au niveau de la valorisation, elle est devenue plus raisonnable à la suite de la forte baisse du cours de Bourse (IPO réalisée à 18,5 euros par action). Le courtier rehausse d'ailleurs son objectif de cours de 8 à 10 euros sur la base d'une réduction de la prime de risque et d'une moindre intensité capitalistique à long terme (maintien de ses prévisions de résultats pour les 2 prochains exercices). La faible liquidité du titre reste néanmoins un frein à l'investissement (nouveaux placements de titres possibles par KKR/TowerBrook qui détiennent encore 12,6% du capital) et la création de valeur n'est pas encore d'actualité (ROCE inférieur à CMPC).

La SocGen a, de son côté, remonté son objectif de 10 à 12 euros tout en restant à l''achat', alors que Morgan Stanley ('pondération en ligne') a ajusté la mire de 8,3 à 9,1 euros.