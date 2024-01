OVH : progresse après le point trimestriel

(Boursier.com) — Dans un marché incertain avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, OVH avance de 1,6% à 8,5 euros. Le premier fournisseur européen de services de cloud computing a dévoilé un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros au premier trimestre 2024, en croissance de 12% en données comparables. La société a confirmé ses objectifs annuels 2024, à savoir une croissance organique comprise entre 11 % et 13 %, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 37%, des Capex récurrents aux alentours de 16 % du chiffre d'affaires, des Capex de croissance aux alentours de 24% du chiffre d'affaires et une génération de "Unlevered Free cash-flow" au second semestre 2024.

Stifel parle de revenus en ligne avec ses attentes. Le prochain CMD sera l'occasion pour le groupe de se projeter à l'horizon 2026 et de démontrer la pertinence de son modèle économique, selon le broker, ainsi que de montrer que l'avantage concurrentiel qu'il tire de son modèle intégré qui lui permet effectivement de générer au moins des marges en ligne avec celles de ses concurrents. Le groupe devrait donc démontrer qu'avec une bonne maîtrise de ses coûts fixes, le résultat opérationnel pour 2026 pourrait largement dépasser les attentes du consensus actuel et celles du courtier. Ce dernier attend actuellement 67 ME d'EBIT pour l'exercice 2026, soit une marge d'environ 5%.

Cette publication trimestrielle ne fait pas ressortir d'élément très surprenant avec une dynamique au T1 sans rupture et des perspectives inchangées, explique de son côté Oddo BHF. Elle sera suivie le 17 janvier d'un rendez-vous beaucoup plus important, à savoir un Capital Markets Day à Londres au cours duquel la nouvelle feuille de route sera communiquée (les objectifs de CA et de marge EBITDA de la précédente feuille de route ayant été abandonnés en octobre dernier suià la suite de dégradation de l'environnement macroéconomique et en contrepartie d'engagements d'unlevered FCF positifs). L'analyste reste 'neutre' sur la valeur avec des prévisions de résultats et un objectif de cours (8 euros) inchangés.