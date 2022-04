OVH : objectif de croissance du chiffre d'affaires relevé

(Boursier.com) — OVHcloud annonce aujourd'hui ses résultats semestriels pour la période close le 28 février 2022. Le chiffre d'affaires ressort à 382 millions d'euros. L'accélération est donc confirmée au premier semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 14,3% en données publiées et de +13,3% sur une base comparable. La forte croissance a été validée tout au long du semestre pour le Cloud public, à +24,4%, et le Cloud privé, à +15,8%, en données publiées.

La dynamique est toujours aussi soutenue à l'international, notamment dans le canal digital aux Etats-Unis et en Asie à respectivement +106,2% et +63,7%, en données publiées

L'EBITDA ajusté est de 153 millions d'euros, soit une marge de 40,1%, en hausse de +11% en données publiées.

La trajectoire d'accélération annuelle est donc confirmée avec un un objectif de croissance du chiffre d'affaires relevé dans une fourchette de +15% à +17%, contre 12,5% à 15% auparavant, et un objectif de marge d'EBITDA ajusté maintenu à environ 40%.

Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud a déclaré :

"Les résultats du premier semestre démontrent la capacité d'OVHcloud à délivrer une stratégie d'accélération de croissance robuste, durable et profitable. Ces résultats sont le fruit de l'engagement de l'ensemble des collaborateurs du Groupe, contribuant au succès continu sur chacun des piliers de croissance, tout particulièrement à l'international où notre développement s'est poursuivi à un rythme soutenu. Forts de cette performance, nous abordons le second semestre avec confiance. Le renforcement de nos équipes et de notre écosystème, conjugués à l'enrichissement rapide de notre portefeuille de solutions PaaS et à la demande accrue pour des offres de cloud souveraines sont autant d'atouts qui nous conduisent à relever notre objectif de croissance du chiffre d'affaires dans une fourchette de 15% à 17% sur l'exercice 2022."