OVH : nouvelle baisse marquée

(Boursier.com) — Les jours se suivent et se ressemblent pour OVH. Le spécialiste du cloud computing aligne une troisième séance de forte baisse ce matin avec un titre qui cède 3,8% à 16,6 euros. Les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur le dossier malgré le relèvement de la guidance annuelle de revenus de la société d'Octave Klaba. Les opérateurs attendaient plus et la prudence du management n'incite pas à l'optimisme. Citi a ainsi dégradé la valeur à 'neutre' tout en abaissant son objectif de 30 à 18 euros. La SocGen a réduit sa cible de 30 à 23 euros mais reste à l'achat', tandis que Morgan Stanley a ramené son objectif de 20 à 18,1 euros ('sous-pondérer').