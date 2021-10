OVH : le titre bondit de 8% pour sa première séance

(Boursier.com) — La prudence peut s'avérer payante. OVHcloud peut en témoigner. Le leader européen des services de 'cloud computing', qui avait finalement choisi le bas de fourchette pour son introduction sur la place parisienne, à 18,5 euros, bondit de plus de 8% à 19,98 euros pour sa première séance de cotations. De quoi valoriser le groupe fondé par Octave Klaba il y a 22 ans plus de 3,6 milliards d'euros.

OVHcloud a levé 350 millions d'euros via la vente d'actions nouvelles tandis que les actionnaires historiques qui ont cédé des titres devraient engranger jusqu'à 110 millions si l'option de surallocation est intégralement exercée. La firme est souvent considérée comme une solution alternative européenne aux géants américains du secteur, comme Google, Amazon ou Microsoft, mais le groupe peine à rivaliser avec ces derniers en termes de part de marché et de moyens financiers. "C'est un grand jour pour la souveraineté française et européenne. On veut faire des champions ici", a déclaré le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique, Cédric O, lors de la cérémonie d'ouverture chez Euronext.

Preuve de l'enthousiasme pour la firme technologique, qui évolue dans un marché en forte croissance, l'IPO a suscité chez les investisseurs particuliers la plus forte participation pour une introduction sur le compartiment A d'Euronext Paris depuis 10 ans, hors privatisation de la Française des Jeux. "Le nombre d'introductions en bourse a suscité des inquiétudes, mais OVHcloud reste un très bon titre, beaucoup moins cher que ses pairs", explique à 'Bloomberg' Eric Hassid, trader chez Aurel BGC.

Les actionnaires individuels qui auront suivi le conseil de boursier.com pour cette opération ont de quoi se réjouir.