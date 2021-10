OVH Groupe : exercice de l'option de surallocation pour un montant de 50 ME

(Boursier.com) — OVH Groupe annonce l'exercice de l'option de surallocation pour un montant de 50 ME. Conformément aux dispositions du Règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et du Règlement délégué no 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP PARIBAS, en sa qualité d'Agent Stabilisateur, indique avoir réalisé des opérations de stabilisation (telles que définies à l'article 3.2(d) du Règlement (UE) no 596/2014) dans le cadre de la première admission aux négociations sur Euronext Paris des titres OVH Groupe dont le montant final s'établit à 450 ME, soit la plus importante opération dans le secteur des technologies sur Euronext Paris depuis 2014.