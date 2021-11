OVH : en forme, multiples soutiens

(Boursier.com) — OVH se distingue en ce début de séance, sur un gain de 3,75% à 20,8 euros. Il faut dire que le principal fournisseur européen de services cloud ne manque pas de soutien ce matin puisque si Morgan Stanley a initié la couverture du dossier avec un avis 'pondération en ligne' et un objectif de 21,5 euros, JP Morgan a de son côté débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'surpondérer' et une cible de 25 euros. Goldman Sachs a pour sa part entamé la couverture avec une recommandation 'neutre' et un cours-cible de 24 euros tandis que Citi est à l''achat' avec 28 euros dans le viseur. Après sa récente introduction à la Bourse de Paris, OVH est bien positionné pour profiter d'un marché qui devrait enregistrer une croissance rapide dans les années à venir, notamment en raison de sa focalisation sur le cloud, indique la banque américaine. En tant que leader du marché à grande échelle, OVH "dispose d'une large gamme de solutions et jouit d'une position de leader sur tous ses segments".