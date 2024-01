OVH débute l'exercice sur une croissance de 12%

(Boursier.com) — OVH dévoile un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros au premier trimestre 2024, en croissance de 12% en données comparables par rapport à 2023.

La société confire ses objectifs annuels 2024, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 11 % et 13 %, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 37 %, des Capex récurrents aux alentours de 16 % du chiffre d'affaires, des Capex de croissance aux alentours de 24 % du chiffre d'affaires et une génération de "Unlevered Free cash-flow" au second semestre 2024.