OVH confirme ses objectifs annuels

(Boursier.com) — OVHcloud a publié son chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 mai 2023. Le Chiffre d'affaires du troisième trimestre est ainsi de 228 millions d'euros, en hausse de +13,2% par rapport à la même période en 2022, en données comparables. Le Chiffre d'affaires des 9 premiers mois ressort à 667 millions d'euros, en hausse de +13% par rapport à la même période en 2022, en données comparables.

Confirmation des perspectives annuelles 2023

Le groupe valide un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +13% et +14%, en accélération par rapport à 2022. La marge d'EBITDA ajusté est attendu supérieure à 36%. Les Capex récurrents et de croissance se situeront autour des bornes basses des objectifs annuels, compris respectivement entre 16% et 20% et 28% et 32%.

Renforcement des piliers stratégiques

- Poursuite du développement des offres de Cloud public et de Cloud privé, notamment s'agissant des infrastructures dédiées pour l'IA

- Confirmation du succès des premières offres PaaS et acquisition soutenue de nouveaux clients dans les activités de cloud public et privé

- Poursuite de l'expansion géographique : après l'ouverture en avril 2023 d'un nouveau datacenter en Inde, sécurisation de capacités additionnelles en Amérique du Nord et poursuite du programme d'extensions en Asie et en France notamment

- Succès commerciaux des offres souveraines trimestres après trimestres.

Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud a déclaré :

"OVHcloud a à nouveau enregistré une forte croissance au 3e trimestre 2023, portée par le dynamisme de nos activités dans le cloud. Notre offre performante, garante de la souveraineté des données et respectueuse de l'environnement nous permet de répondre aux besoins de nos clients toujours plus nombreux et fidèles. Ce trimestre a également été marqué par une excellente dynamique d'innovation produits, avec un fort travail de développement autour d'une offre dédiée aux besoins de l'intelligence artificielle. Les développements pour l'IA sont tant sur la partie matérielle, pour intégrer les nouvelles cartes graphiques conçues pour l'IA, qu'autour des "Large Language Models" afin de proposer une IA générative qui respecte la confidentialité des données, ce qui nous permettra d'adresser la demande exponentielle de nos clients dans ce domaine. Enfin, compte tenu de l'environnement macro économique incertain, nous restons vigilants dans la gestion stricte de nos coûts tout en continuant à investir dans notre développement. Nous construisons ainsi un Groupe plus performant et plus agile pour bénéficier des perspectives du marché du cloud qui restent très prometteuses à moyen terme. Pour l'année 2023, nous confirmons nos objectifs financiers".