OVH : bondit, dopé par un analyste

(Boursier.com) — En hausse de plus de 5%, OVH pointe en tête du palmarès dans les premiers échanges de la semaine à Paris, bien aidé par une note de Stifel. Le broker a en effet relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 11,5 euros contre 7 euros précédemment. Il explique que les annonces faites lors du récent CMD ont accru la visibilité sur l'expansion de la marge EBIT et du FCF au cours des trois prochaines années. De plus, la dynamique à court terme est positive grâce à une base de comparaison favorable. Le courtier pense ainsi que les prochaines publications de la société pourraient potentiellement déclencher une réévaluation du titre. La valorisation actuelle offre un potentiel significatif compte tenu de la dynamique favorable de bénéfices et d'attentes si faibles que le risque de baisse semble limité.

"À plus long terme, une croissance continue du chiffre d'affaires supérieure à deux chiffres, une expansion de la marge opérationnelle et une meilleure exécution grâce à la nouvelle concentration sur le FCF devraient conduire à une réduction de la prime de risque et à une expansion des multiples. A 3 fois le ratio EV/Ventes, nous nous attendons à ce que le titre se négocie à environ 25 euros dans quatre ans ", conclut l'analyste.