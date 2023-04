OVH : Ajustement au contexte économique des prévisions pour l'année 2023

(Boursier.com) — OVHcloud publie un Chiffre d'affaires de 439 ME sur le premier semestre 2023, en hausse de 15% par rapport à la même période en 2022 et de 12,8% en données comparables avec un EBITDA ajusté de 156 ME, soit une marge de 35,4%, grâce à une stratégie rigoureuse d'investissement et de contrôle des coûts pour maximiser la création de valeur future.

Le résultat opérationnel s'établit à (6,5) millions d'euros au premier semestre 2023 contre (20,9) millions d'euros au premier semestre 2022. Le résultat opérationnel du premier semestre 2023 inclut des éléments non courants pour (5,8) millions d'euros, pour l'essentiel composés des plans de rémunérations long-terme pour (2,1) millions d'euros et des compléments de prix d'acquisition de sociétés pour (1,8) millions d'euros.

OVHcloud a enregistré une perte nette de (26,6) millions d'euros pour le premier semestre 2023, contre une perte nette de (26,3) millions d'euros pour le premier semestre 2022. La perte nette du premier semestre 2023 intègre notamment une perte nette de change de (7) millions d'euros, lié à l'affaiblissement de l'euro sur la période.

L'endettement financier net consolidé (hors dettes locatives) au 28 février 2023 est de 601 millions d'euros contre 525 millions d'euros au 31 août 2022.

Ainsi le développement du Groupe et les efforts faits pour améliorer la génération de trésorerie portent leur fruit avec une nette baisse de la consommation de trésorerie de 124 ME au dernier semestre 2022 à 75 ME au premier 2023.

Le 8 novembre 2022, le groupe a conclu auprès de la BEI une facilité de crédit de 200 millions d'euros à un taux attractif, tirable en 5 fois maximum, chaque tirage étant remboursable dans un délai de 9 années maximum.

Les Capex récurrents et de croissance sont contenus à respectivement 17% et 27% du chiffre d'affaires. La gestion rigoureuse des investissements en Capex et en M&A est faite pour maximiser la création de valeur future.

Le groupe souligne ainsi l'accélération de la croissance en données comparables au second trimestre 2023 à +13,9%, contre +11,7% au premier trimestre.

Ajustement des perspectives annuelles 2023

Pour l'année 2023, OVHcloud vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 13% et 14%, en accélération par rapport à l'année 2022. Cet objectif de croissance intègre la bonne performance du premier semestre et les évolutions récentes de la demande qui traduisent à court terme un décalage de certains projets de migration vers le cloud ou d'extension d'infrastructures existantes.

Un plan de contrôle des coûts a été mis en place pour améliorer le taux de marge dès le second semestre 2023 et pour continuer à maîtriser les Capex. Dans ce contexte, OVHcloud vise une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 36% sur l'exercice et des Capex récurrents et de croissance dans les bornes basses de leur objectif respectif de 16% à 20% et de 28% à 32% du chiffre d'affaires.

Momentum positif dans l'exécution du plan stratégique

- Renforcement des investissements d'innovation pour les offres Cloud public et Cloud privé.

- Confirmation du succès des premières offres PaaS et des investissements innovants pour développer le portefeuille de solutions.

- Poursuite de l'expansion géographique : en avril 2023 ouverture d'un nouveau data centre en Inde et autres extensions prévues au Canada, en APAC et en Europe dans les prochains mois.

- Succès commerciaux des offres souveraines avec un focus sur la verticale de la Santé suite au partenariat avec l'APHP.

Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud a déclaré :

"OVHcloud démontre à nouveau sa capacité à délivrer une forte croissance, en constante accélération, dans un environnement macro-économique volatile. Nos avantages compétitifs sont plus que jamais déterminants pour accompagner la nécessaire transformation numérique de nos entreprises, de nos institutions et de notre société. Leader européen du marché du cloud en forte croissance, OVHcloud est idéalement positionné aux avant-postes d'un cloud ouvert et réversible, garant de la souveraineté des données de ses utilisateurs, aux meilleurs ratios performance/prix, et respectueux de l'environnement. Ceci nous permet de déployer avec succès une offre performante et compétitive auprès de nos clients, toujours plus nombreux et fidèles."