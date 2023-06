OVH : +10% sur la semaine !

(Boursier.com) — OVHcloud campe sur les 9,55 euros ce vendredi, après un rebond de 10% cette semaine, alors que le groupe a publié son chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 mai. Le Chiffre d'affaires du troisième trimestre est ainsi ressorti à 228 millions d'euros, en hausse de 13,2% par rapport à la même période en 2022, en données comparables. Le Chiffre d'affaires des 9 premiers mois s'est inscrit à 667 millions d'euros, en hausse de +13% par rapport à la même période en 2022, en données comparables.

Confirmation des perspectives annuelles 2023

Le groupe a validé un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +13% et +14%, en accélération par rapport à 2022. La marge d'EBITDA ajusté est attendu supérieure à 36%. Les Capex récurrents et de croissance se situeront autour des bornes basses des objectifs annuels, compris respectivement entre 16% et 20% et 28% et 32%.

Parmi les derniers avis de brokers, Citi qui est "neutre", a ajusté prudemment son objectif de cours de 12 à 11 euros...