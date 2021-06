Overon renforce le contrat de capacité conclu avec Eutelsat

Overon renforce le contrat de capacité conclu avec Eutelsat









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eutelsat vient de renforcer le partenariat signé avec Overon, acteur majeur du marché des services par satellite, concernant la capacité disponible à la position orbitale 10o Est d'Eutelsat Communications. L'accord pluriannuel et multi-répéteurs portant sur des ressources à faisceau large en bande Ku prévoit une augmentation de la capacité à compter de 2023 en comparaison avec le contrat actuel. Dans le cadre de cet accord, Overon s'appuiera sur le satellite EUTELSAT 10A, une disposition prévoyant un transfert vers le satellite EUTELSAT 10B dès que ce dernier sera mis en service.

La capacité sera utilisée par le client d'Overon, EUMETSAT, l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques chargée de la surveillance du climat, de la météorologie et de l'environnement depuis l'espace.

Les ressources en orbite se situent à 10o Est, l'une des positions orbitales historiques d'Eutelsat qui joue un rôle essentiel pour les réseaux de données en offrant une couverture inégalée de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat, a indiqué à propos de cet accord : "Nous sommes ravis de consolider notre partenariat avec Overon et d'accompagner EUMETSAT dans activités cruciales de surveillance de la météorologie et du climat. Ce contrat élargi met en exergue la couverture inégalée de la position orbitale 10o Est, et nous nous félicitons de leur faire profiter des atouts de notre satellite de nouvelle génération EUTELSAT 10B."

Alberto Via, PDG d'Overon, a ajouté : "Dans une société de plus en plus dépendante des conditions météorologiques, il est essentiel que les services météorologiques nationaux disposent de données satellitaires pour prévoir la météo à différentes échelles et fournir des indications qui contribuent au bien-être social et économique des populations. Nous sommes fiers de soutenir EUMETSAT dans cette mission cruciale et de pouvoir nous appuyer sur Eutelsat pour fournir à EUMETSAT des ressources en orbite optimales."