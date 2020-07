Ouverture de l'offre publique de Worldline visant les titres Ingenico

Crédit photo © Ingenico

(Boursier.com) — L'Autorité des marchés (AMF) a fait savoir que l'offre publique visant les actions et les "océanes" Ingenico sera ouverte le 30 juillet 2020 et que sa date de clôture sera fixée après réception des éléments justificatifs concernant l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, étant précisé que Worldline se réserve le droit de renoncer à cette condition (il est par ailleurs rappelé que l'AMF a déclaré conforme l'offre publique susvisée le 28 juillet 2020).

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré : "Je suis très heureux d'annoncer l'ouverture de notre offre publique sur les titres d'Ingenico, qui marque une nouvelle étape décisive vers la conclusion du rapprochement amical entre nos deux groupes. Je tiens à saluer la très forte mobilisation des équipes et des conseils de nos deux sociétés, qui a permis l'ouverture de l'offre selon le calendrier prévu initialement, et ce moins de 6 mois après l'annonce de l'opération. Je suis convaincu que le groupe combiné qui en résultera sera idéalement positionné pour tirer parti des transformations structurelles de nos marchés qui sont d'ores et déjà en forte accélération en raison de la crise sanitaire. De surcroît, la combinaison de nos positions géographiques, de nos technologies et des talents des femmes et des hommes de nos deux groupes assurera au nouvel ensemble une proposition de valeur de premier plan, au service de tous nos clients ainsi que de tous nos partenaires commerciaux.

Enfin, à l'issue de cette fusion de portée authentiquement stratégique, Worldline sera plus que jamais en position de jouer un rôle central dans la poursuite du mouvement de consolidation de notre industrie des paiements digitaux."

Nicolas Huss, Directeur Général d'Ingenico a déclaré : "Après le dépôt du projet d'offre publique par Worldline, nous franchissons une nouvelle étape aujourd'hui avec l'ouverture de l'offre publique amicale visant les titres Ingenico.

Cette étape clé est le reflet de la collaboration exemplaire entre les équipes de Worldline et d'Ingenico au cours des derniers mois dans ce processus de rapprochement, visant à créer le nouveau leader d'envergure mondiale dans le domaine des services de paiements électroniques.

L'ensemble combiné sera idéalement positionné afin de saisir les opportunités de croissance portées par nos fondamentaux de long terme et renforcées par les évènements récents favorisant l'accélération vers les paiements digitaux."

L'offre visant les actions Ingenico comprend une offre mixte principale assortie, à titre subsidiaire et sous réserve de l'application d'un mécanisme de "mix and match", d'une offre d'échange et d'une offre d'achat :

Offre mixte principale : 11 actions Worldline et 160,5 euros pour 7 actions Ingenico

Offre d'échange subsidiaire : 56 actions Worldline pour 29 actions Ingenico

Offre d'achat subsidiaire : 123,10 euros par action Ingenico

L'offre visant les OCEANEs Ingenico comprend une offre alternative mixte et d'achat :

Offre mixte : 4 actions Worldline et 998 euros pour 7 OCEANEs Ingenico

Offre d'achat : 179 euros par OCEANE Ingenico

Une offre amicale, en vue de créer un nouveau leader des services de paiement d'envergure mondiale

Cette transaction rapprocherait deux entreprises de premier plan afin de créer le quatrième acteur mondial des services de paiements avec environ 20.000 employés dans 50 pays. À la clôture de l'opération, le groupe nouvellement combiné offrirait des services de paiement de premier plan à près d'un million de commerçants et 1.200 institutions financières.

Une offre recommandée par le conseil d'administration d'Ingenico

Le conseil d'administration d'Ingenico réuni le 7 juillet 2020 a rendu à l'unanimité un avis motivé favorable sur l'offre et a considéré que l'offre est dans l'intérêt d'Ingenico, ses actionnaires, des porteurs d'OCEANEs et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires et aux porteurs d'OCEANEs Ingenico d'apporter leurs titres à l'offre. Cet avis motivé a été rendu notamment après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, le cabinet Ledouble, désigné par le Conseil d'administration d'Ingenico qui a conclu que les termes de l'offre proposés pour les actions et OCEANEs Ingenico étaient équitables.

L'offre fait notamment ressortir, pour les actions Ingenico, une prime de 17% sur la base des cours de clôture de Worldline et Ingenico au 31 janvier 2020 immédiatement avant l'annonce, de 24% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur le mois précédant l'annonce et de 18% et 23% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur les trois mois et six mois précédant l'annonce, respectivement.