Outbrain renouvelle son partenariat avec France Télévisions

(Boursier.com) — Outbrain , plateforme leader de recommandations sur l'open web, est fière d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec France Télévisions. Ce partenariat pluriannuel permettra au premier média des Français de dynamiser son trafic numérique et d'optimiser l'engagement de ses audiences grâce à la solution de recommandation de contenus proposée par Outbrain.

Depuis 2010, France Télévisions a fait de la révolution numérique le moteur de sa stratégie, devenant ainsi l'un des médias leader dans ce domaine. Dans le cadre de cette stratégie ambitieuse, le Groupe a bâti un projet numérique global, sur tous les supports pour offrir des contenus de qualité à un large public. La solution de recommandation de contenus personnalisée d'Outbrain, qui compte notamment parmi ses partenaires les plus grands services télévisuels français, mais aussi de nombreux sites de presse, offre de grandes opportunités d'acquisition de médias pour France Télévisions, lui permettant de maximiser son impact. Le groupe pourra ainsi mettre en avant ses contenus via des campagnes fil rouge, mais aussi développer des dispositifs plus spécifiques pour certains temps forts de l'actualité.

François Xavier Préaut, directeur général d'Outbrain France, Italie, Espagne, Belgique et Brésil, a commenté : "Nous sommes ravis de reconduire notre partenariat avec France Télévisions, la longévité de cette collaboration témoigne de notre confiance mutuelle et de la robustesse de notre solution en adéquation avec les exigences du service public. Nous sommes par ailleurs heureux que les nombreux contenus, qualitatifs, informatifs et divertissants du groupe France Télévisions viennent nourrir nos flux de recommandations, pour le plus grand plaisir de nos millions d'utilisateurs quotidiens."

Pour Frédérique Dukan Pérignon, Directrice de la Croissance des Offres Numériques chez France Télévisions : "Nous avons choisi de renouveler notre confiance à Outbrain car nous sommes satisfaits par la qualité de son service et de son support. Par ailleurs, grâce à son réseau étendu de médias partenaires sur l'open web en France, nous pouvons maximiser la visibilité et la diffusion de nos contenus afin d'atteindre nos objectifs ambitieux d'audience. La maturité de l'offre d'Outbrain en matière de cybersécurité a également été un critère déterminant dans notre décision."