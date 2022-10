Outbrain : Alexander Erlmeier est nommé Chief Revenue Officer

(Boursier.com) — Outbrain Inc, plateforme leader de recommandations, annonce la nomination d'Alexander Erlmeier au poste de Chief Revenue Officer. Après dix ans de carrière chez Outbrain en tant qu'International Managing Director, A. Erlmeier se voit confier la responsabilité du développement et de la croissance de l'entreprise au niveau international. Cette fonction était jusqu'à aujourd'hui occupée par Eytan Galai, qui passe la main et endosse un rôle consultatif jusqu'en mars 2023.

Alexander Erlmeier a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur du digital. Il a rejoint Outbrain en 2012 pour diriger son marché germanophone, puis il a rapidement été promu responsable des opérations d'Europe centrale afin de booster sa croissance.

En 2018, il prend la responsabilité du développement commercial et de l'adoption des produits Outbrain dédiés aux éditeurs et aux annonceurs, à un niveau international.