Outbrain acquiert video intelligence AG

(Boursier.com) — Outbrain , plateforme leader de recommandations pour l'open web, annonce aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir l'entreprise suisse video intelligence AG ("vi"). Cette plateforme technologique de vidéo contextuelle est dédiée aux médias en ligne et chaînes de télévision connectée.

La technologie d'apprentissage contextuel et de machine learning de vi, qui n'utilise pas de cookies, permet aux médias d'améliorer l'engagement et la monétisation de leurs audiences. Et ce, grâce à l'intégration de contenus vidéo pertinents dans chacun des articles de leurs sites. Sa technologie fournit également aux annonceurs un inventaire de formats vidéo très impactants, visibles et "brand safe", générant de la notoriété et de l'engagement utilisateur.

L'entreprise suisse travaille avec plus de 1.100 médias dans le monde tels que IDG aux États-Unis et Der Spiegel et Funke en Allemagne. Elle a récemment pénétré le secteur de la télévision connectée grâce à plusieurs partenariats, dont celui avec Samsung TV+, qui propose une offre unique de contextualisation. D'ailleurs, en 2021, vi a reçu le prix de la meilleure plate-forme vidéo, décerné par Digiday.

"vi s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Outbrain de fournir aux médias une technologie générant de la publicité et des contenus ciblés pour améliorer l'engagement des utilisateurs et la monétisation des audiences ", déclare David Kostman, co-PDG d'Outbrain. "Grâce à vi, nous allons pouvoir proposer de nouvelles solutions vidéo positionnées en milieu et haut d'article, et ainsi renforcer nos partenariats avec nos clients médias. Et grâce aux inventaires vidéo "in-stream" de haute qualité, nous allons pouvoir étendre le marché des annonceurs auxquels nous nous adressons, et leur offrir de plus nombreux formats. Forts de ces synergies, nous sommes ravis d'accueillir les équipes talentueuses et expérimentées de vi au sein d'Outbrain" ajoute Yaron Galai, co-fondateur et co-PDG.