Otis prend l'ascenseur

Otis prend l'ascenseur









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Otis Worldwide progresse fortement avant bourse à Wall Street, alors que le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a annoncé pour son quatrième trimestre des résultats meilleurs que prévu. Le bénéfice net est ainsi ressorti à 251 millions de dollars soit 58 cents par action, contre 218 millions et 50 cents par titre un an plus tôt. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 66 cents, contre 47 cents un an avant et 59 cents de consensus FactSet. Les revenus se sont appréciés de plus de 4% en glissement annuel à 3,49 milliards de dollars, contre 3,36 milliards de consensus. Pour l'exercice 2021, et après ce retour à la croissance, le groupe envisage un bpa ajusté allant de 2,67 à 2,77$, pour des revenus logés entre 13,3 et 13,6 milliards de dollars. Le consensus était de 2,62$ de bpa et 13,2 milliards de facturations.