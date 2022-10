Otis lance un avertissement

(Boursier.com) — Otis va redescendre ce mercredi à Wall Street. Le concepteur d'ascenseurs et escaliers mécaniques a affiché des profits trimestriels supérieurs aux attentes de marché, mais les revenus ressortent moins bons que prévu et le groupe abaisse sa guidance annuelle. Sur le troisième trimestre, Otis a réalisé des revenus en baisse de 7,6% à 3,34 milliards de dollars, pour un bénéfice net en repli de 2% à 324 millions de dollars. Le bénéfice ajusté a augmenté de 4% à 338 millions, soit 80 cents par titre. Le groupe révise ses perspectives annuelles et dit désormais tabler sur une croissance organique de 2 à 2,5%. Le bénéfice ajusté annuel par action est anticipé entre 3,11 et 3,15$. Le free cash flow est attendu entre 1,5 et 1,6 milliard.