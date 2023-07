Otis : bien huilé ?

(Boursier.com) — Otis a dépassé les anticipations de marché sur le deuxième trimestre. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a enregistré pour la période un bénéfice ajusté par action de 92 cents, à comparer à un consensus de 86 cents. Les revenus ont totalisé 3,72 milliards contre 3,58 milliards de consensus. Le groupe relève sa guidance de bénéfice ajusté annuel par action entre 3,45 et 3,50$, au-dessus des attentes de marché, alors que les revenus sont désormais anticipés entre 14 et 14,3 milliards de dollars. Pour le trimestre clos, les ventes se sont appréciées de 6,7%, avec une expansion organique de 9,5%. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 7% et le bpa GAAP de 18%. Le backlog ajusté a progressé de 5% à devises constantes. Les ventes annuelles sont attendues en hausse de 3,5 à 5,5% à devises constantes. Le free cash flow annuel est toujours anticipé entre 1,5 et 1,55 milliard de dollars. L'objectif annuel de rachat d'actions est porté à 800 millions de dollars.