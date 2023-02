Otis : belle mécanique ?

(Boursier.com) — Otis Worldwide a publié ce mercredi des résultats du quatrième trimestre plus solides que prévu, malgré les défis macroéconomiques faisant pression sur son activité. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a enregistré un bénéfice net de 297 millions de dollars, ou 71 cents par action, pour le trimestre clos, contre 281 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 75 cents, contre un consensus FactSet de 73 cents. Les ventes se sont tassées à 3,44 milliards de dollars contre 3,57 milliards de dollars, mais demeurent supérieures au consensus FactSet qui se situait à 3,356 milliards de dollars. La société s'attend maintenant à un bpa ajusté annuel de 3,35 à 3,50$, ce qui se compare à un consensus FactSet de 3,43$. Otis prévoit des ventes de 13,8 milliards de dollars à 14,1 milliards de dollars, contre un consensus de 13,7 milliards.