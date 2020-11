Osmozis : une solution pour gérer la consommation d'eau et d'électricité dans les campings

Crédit photo © Société PVCP

(Boursier.com) — Osmozis , premier opérateur de réseaux multi-services IOT dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, a développé OsmoPower-Water, un système de gestion et d'alerte LoraWan, permettant de surveiller les consommations d'eau et d'électricité. Il détecte les fuites et les surconsommations, et aide ainsi les propriétaires d'établissements à maîtriser les consommations.

Le dispositif OsmoPower-Water de contrôle d'optimisation de la gestion énergétique est constitué d'un boîtier LoRaWan, qui surveille en permanence les réseaux d'alimentation. Il s'avère donc un atout pour maîtriser les consommations et réduire les charges de fonctionnement des campings et villages de vacances.

Déployé en quelques jours par les techniciens Osmozis, ce dispositif OsmoPower-Water est rapidement opérationnel. Osmozis assure également la supervision, l'entretien et la maintenance pour un fonctionnement optimal. Entièrement sécurisé et fiable, le système assure une gestion à distance de toutes les installations depuis l'Espace Pro et permet une intervention sur les alimentations en électricité et en eau des hébergements. Un propriétaire de site peut gérer, par exemple, chaque mobil-home selon les arrivées et les départs. Cette solution est compatible avec le logiciel de monitoring OsmoGestion.