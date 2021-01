Osmozis : un bon 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 d'Osmozis s'établit à 790 kE, stable par rapport au 1er trimestre 2019-2020. Ce trimestre s'est déroulé en partie durant le 2e confinement, débuté le 30 octobre 2020 en France, ce qui rend cette performance remarquable, en comparaison d'un 1er trimestre 2019-2020 qui s'était tenu dans un contexte favorable, avant le début de la pandémie mondiale de la Covid-19.

Ce trimestre valide la poursuite de la transition du modèle vers l'offre d'une solution complète de services connectés pour permettre la transformation numérique des campings et résidences de vacances, vendue essentiellement sous forme d'abonnement Premium. Ce mouvement est accéléré par les conséquences de la crise sanitaire affectant l'ensemble du secteur touristique et réduisant de façon conjoncturelle la consommation périodique des vacanciers. Osmozis démontre ainsi à nouveau la résilience de son modèle et la puissance de son offre de services, avec le détail par activité suivant.

Perspectives

A moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité.

Dans la continuité de ses axes de développement, Osmozis ambitionne de renouer avec une croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2020-2021 en cours, grâce à la poursuite de son déploiement commercial et l'augmentation structurelle de sa rentabilité, prioritairement par développement organique.

Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le Groupe conditionne la réalisation de son ambition à la stabilisation de la situation sanitaire à partir du printemps 2021.