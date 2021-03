Osmozis : un analyste en couverture

(Boursier.com) — Osmozis indique que Bryan, Garnier & Co vient d'initier la couverture de la société dans le cadre d'une étude, en anglais, intitulée "Every campsite's best buddy". Le bureau d'étude initie le titre à l'achat avec un objectif de cours de l'action à 6,7 euros, soit un potentiel estimé de 18% par rapport au cours de clôture du 23 mars (5,7 euros).

Bryan, Garnier & Co vient enrichir le consensus d'analystes financiers qui suivent la valeur aux côtés de Euroland Corporate. La publication de cette nouvelle étude s'inscrit dans l'objectif d'accroître la visibilité de Osmozis et d'élargir sa base d'investisseurs.