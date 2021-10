Osmozis : sur les 6 euros

(Boursier.com) — Osmozis remonte sur les 6 euros ce mercredi, en hausse de 0,8%, alors que le chiffre d'affaires annuel 2020-2021 (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) est ressorti en forte croissance (+20%), à 9.644 KE, grâce à la montée en puissance du nouveau modèle, axé sur une offre de solutions complètes de services connectés au coeur de la transformation numérique des campings et à une fréquentation qui retrouve des niveaux proches d'avant crise sanitaire. Les établissements d'hôtellerie de plein air ont bénéficié d'une levée progressive des restrictions sanitaires tout au long de l'exercice, permettant la réussite de la saison estivale du secteur. Cette performance est particulièrement remarquable, car elle dépasse le niveau atteint en 2018-2019, dernier exercice complet (1erseptembre 2018 - 31 août 2019) avant que la crise sanitaire ne vienne frapper l'ensemble du secteur touristique et conduise à la perturbation d'une partie de l'exercice 2019 2020 (mars à juin 2020) et d'une partie de 2020-2021 (novembre 2020 à mai 2021).

Sur l'exercice, Osmozis confirme l'essor de ses Services Premium, notamment de ses Services IoT connectés qui ont doublé par rapport à 2019-2020, passant de 901 KE il y a un an, à 1.801 KE au 31 août 2021. OsmoPower/Water et OsmoKey poursuivent leur forte dynamique de croissance et contribuent dorénavant significativement au chiffre d'affaires de l'activité. Osmozis a aussi réussi, en accord avec sa stratégie, à développer ses ventes sur les nouveaux clients issus de l'acquisition d'EWI, historiquement faiblement équipés en services connectés.

PERSPECTIVES DE RENTABILITÉ CONFIRMÉES

Dans la continuité de ses axes de développement et de sa performance commerciale sur l'ensemble de l'exercice et l'augmentation structurelle de sa rentabilité, Osmozis confirme son ambition de renouer avec une croissance rentable de ses activités sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021. Dans ce cadre, l'EBE devrait atteindre un niveau supérieur à celui enregistré avant la crise sanitaire (1.790 KE en 2018-2019) et le résultat net devrait ressortir positif.

Pour le prochain exercice, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur deux axes stratégiques majeurs, l'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement et la poursuite de l'optimisation de la structure de coûts par le strict contrôle des charges d'exploitation pour améliorer la performance du Groupe.

Parmi les derniers avis d'analystes, Euroland Corporate a remonté sa cible de 6,5 à 7,5 euros ('acheter'), tandis que Bryan Garnier a relevé le curseur de 6,7 à 8 euros avec, ici aussi, un avis à 'acheter'.