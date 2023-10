Osmozis s'implante au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Osmozis avait évoqué, lors de sa publication annuelle d'activité, l'acquisition imminente d'un concurrent européen. Opération réalisée ! Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances vient d'acquérir Camping Connect au Royaume-Uni. Il s'agit une entreprise spécialisée dans la fourniture de services WiFi, rentable et possédant une base de clients offrant de fortes synergies commerciales avec Osmozis.

Cette acquisition marque une étape significative dans la croissance du Groupe, renforce sa position parmi les leaders européens de la digitalisation de l'industrie des campings et villages vacances et accélère sa dynamique de croissance rentable.

L'entreprise Camping Connect est un fournisseur de solutions WiFi pour l'industrie des loisirs. Créé en 2011 et basé à Swansea au Royaume-Uni, la société déploie des offres équivalentes au WiFi partage et WiFi Premium d'Osmozis, sur environ 60.000 emplacements connectés repartis sur 360 sites clients à travers le Royaume-Uni, le 2eme marché européen après la France avec 3.500 campings. Cette acquisition portera le nombre total d'emplacements gérés par Osmozis à environ 400.000, renforçant ainsi le poids du Groupe sur le marché européen.

Sur l'exercice 2022-23, s'achevant le 31 octobre 2023, Camping Connect devrait atteindre un chiffre d'affaires estimé de 1,9 ME, en croissance attendue à deux chiffres sur l'année, avec un taux de récurrence de ses revenus proche de 60%.

La société présente d'ores et déjà des niveaux de rentabilité opérationnelle proches de ceux d'Osmozis. Le Français intégrera les 14 collaborateurs de la société ainsi que les deux entrepreneurs qui la dirigent, pour qu'ils poursuivent le développement de l'entreprise à leur poste actuel.

Actuellement, les emplacements couverts par Camping Connect ont un potentiel de développement important de digitalisation. L'intégration par Osmozis de cette base installée offre donc des opportunités de ventes additionnelles importantes des services connectés d'Osmozis, tels que OsmoCam, OsmoWater, OsmoPower ou OsmoKey. En outre, l'acquisition permettra à Camping Connect de commercialiser les Bornes WiFi OsmoX développées et brevetées par Osmozis plutôt que des bornes moins efficientes d'autres fabricants.

Levées de fonds en 2023

Le montant de l'acquisition de 100% des actions de Camping Connect s'établit à 2,2 ME. Il sera versé pour 70% en numéraire, grâce au produit de la levée de fonds réalisée en 2023, et pour 30% en actions d'Osmozis auto-détenues, valorisées sur la base d'un prix fixe par action de 10,25 euros.

Ces actions seront soumises à une période de blocage de 18 mois, conforme aux conditions et termes usuels dans ce type de transactions.

De plus, un montant complémentaire pouvant atteindre un maximum de 1 ME (50% en numéraire et 50% en actions d'Osmozis avec blocage de 18 mois) pourra être versé selon des critères de performance de l'activité de Camping Connect au cours des 3 prochains exercices.