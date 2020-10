Osmozis : résultat net annuel prévu à -1,5 ME

Osmozis : résultat net annuel prévu à -1,5 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte complexe pour l'industrie du tourisme de plein air, la forte croissance du chiffre d'affaires d'Osmozis enregistrée au premier semestre et la mise en place de mesures pour accompagner la réouverture des sites au second semestre ont permis d'atteindre un chiffre d'affaire de 7,8 ME à l'issue de l'exercice 2019-2020.

La contraction est de 6,9% par rapport à l'exercice précédent et en baisse de 19,1% par rapport au chiffre d'affaires proforma 2018-2019, intégrant l'activité d'EWI-Médiawifi sur 12 mois.

Osmozis devrait atteindre un EBE légèrement positif lors de cet exercice conformément à l'objectif annoncé.

Après prise en compte de dotations aux amortissements légèrement supérieures à celles enregistrées en 2018-2019, le résultat net devrait ressortir à environ -1,5 ME.