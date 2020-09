Osmozis renforce son Comité de direction

(Boursier.com) — La société Osmozis nomme Pierre Benoît Labbé en tant que Directeur général adjoint du Groupe et membre du Comité de direction exécutif. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Pierre Benoît Labbé aura à sa charge la gestion de l'activité quotidienne du Groupe, l'exécution des contrats et le suivi client, avec sous sa responsabilité les quatre Directions suivantes : Opérations, Technique, R&D et Ventes.

Spécialiste de la stratégie marketing et tarifaire des entreprises, Pierre Benoît Labbé a débuté sa carrière dans le Groupe Carrefour où il occupa plusieurs postes à responsabilités durant 7 années. Il a par la suite accumulé près de 25 ans d'expérience dans le développement commerciale des PME, ainsi que dans le management de grands centres de vacances. Expert-pluridisciplinaire, il a évolué avec agilité tout au long de sa carrière aussi bien dans le BtoB que dans le BtoC ou le Webmarketing. Pierre Benoît a rejoint Osmozis en 2018 au poste de Directeur Marketing et Partenariats.

Les deux co-fondateurs, Gérard Tremblay et Yves Boulot, respectivement Président Directeur Général et Directeur Général Délégué, restent en charge de la stratégie globale, la gestion financière et les opérations de croissance externe.