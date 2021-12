Osmozis : recherché après les comptes

(Boursier.com) — Osmozis bondit de 7% à 6,2 euros au lendemain de la présentation de solides comptes annuels. Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances a dévoilé un EBE record de 3,18 millions d'euros pour son exercice 2020-2021, en hausse de 2,72 ME sur un an et de 1,4 ME par rapport à l'exercice 2018-2019, avant la crise sanitaire. Le résultat net s'établit à un record depuis la création d'Osmozis : 0,99 ME, en hausse de 2,96 ME par rapport au 31 août 2020.

La société ambitionne de solidifier la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2021-2022, avec un EBE supérieur à celui de cet exercice et une marge d'EBE/Chiffre d'affaires qui devrait se maintenir au-delà de 33%, grâce à la poursuite de son déploiement commercial et l'augmentation structurelle de sa rentabilité, prioritairement par développement organique. Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis.

Pour Bryan Garnier, cette publication solide confirme que la transformation du groupe vers une entité plus rentable et moins cyclique est en marche. La croissance a été très dynamique, avec une énorme augmentation de 170% vs. 2019 pour les solutions IoT. Le courtier estime que le succès des solutions IoT du groupe, notamment les différents compteurs intelligents, est en partie porté par les besoins des campings de mieux surveiller et contrôler leurs consommations d'eau et d'électricité.

Dans ce contexte, il considère qu'Osmozis est directement bénéficiaire de la transition énergétique et de la digitalisation de l'économie, les deux étant interconnectées car les solutions numériques fournissent des systèmes efficaces de systèmes de gestion de l'énergie. Enfin, et surtout, le marché adressable en Europe est vaste avec notamment 2,5 millions de mobil-homes à équiper, ce qui équivaut à 500 millions d'euros de revenus annuels. Il n'est donc pas surprenant que la société souhaite progresser en matière de fusions et d'acquisitions... A l''achat' sur le titre, le courtier vise un cours de 8,3 euros. A noter aussi qu'Euroland Corporate a remonté sa cible de 7,5 à 8 euros avec un avis à 'acheter'.