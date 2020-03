Osmozis : présente OsmoGestion

Osmozis : présente OsmoGestion









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Premier opérateur de réseaux multi-services IOT dédiés au monde du tourisme en Europe, Osmozis dispose désormais d'une solution 'OsmoGestion' intégrant les besoins spécifiques des structures d'accueil religieuses, centres spirituels et abbayes : un logiciel spécialement conçu pour organiser au mieux les activités, les repas et la communication au sein de ces centres.

"Entièrement personnalisable et adapté aux activités des gestionnaires de centres spirituels, abbayes et maisons d'accueil, OsmoGestion est un logiciel qui répond à toutes les demandes liées aux besoins spécifiques des centres spirituels" commente le groupe. "Grâce au service, la gestion des séjours, l'accueil de groupes extérieurs, le programme de chaque animateur/employé ou l'organisation d'ateliers, devient fluide et gérable en quelques clics".