Osmozis organise une visioconférence à destination de tous les investisseurs particuliers le 22 novembre

(Boursier.com) — Osmozis , le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, tiendra le lundi 22 novembre 2021 à 18h une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers, qu'ils soient actionnaires du groupe ou non.

Lors de cette réunion, Gérard Tremblay, co-fondateur - Président Directeur Général, et Yves Boulot, co-fondateur - Directeur Général Délégué, présenteront le modèle économique performant d'Osmozis, spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, au travers d'une gamme complète de produits et services innovants à destination des exploitants et des vacanciers. Les dirigeants reviendront sur le dernier exercice clos au 31 août 2021, qui a permis de renouer avec une dynamique de croissance rentable, et présenteront également les perspectives commerciales et financières du groupe.