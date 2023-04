Osmozis organise une visioconférence à destination de tous les investisseurs particuliers

(Boursier.com) — Osmozis , le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, tiendra le lundi 17 avril 2023 à 18h une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers, qu'ils soient actionnaires du groupe ou non, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du DPS dont la période de souscription s'étendra du 18 avril 2023 au 26 avril 2023 inclus.

Lors de cette réunion, Gérard Tremblay, co-fondateur - Président Directeur Général, et Yves Boulot, co-fondateur - Directeur Général Délégué, présenteront le modèle économique performant d'Osmozis, spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, au travers d'une gamme complète de produits et services innovants à destination des exploitants et des vacanciers. Les dirigeants présenteront l'activité de l'entreprise et l'opération d'augmentation de capital avec maintien du DPS.