Osmozis : levée de fonds de 4 ME pour de nouvelles acquisitions en Europe

(Boursier.com) — La société Osmozis, premier opérateur de réseaux LoRaWan et WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, annonce le 27 décembre 2019, la réalisation d'une levée de fonds de 4 ME.

Cette levée de fonds a été réalisée dans le cadre d'un placement privé d'obligations convertibles en actions (OCA) réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investisseurs professionnels, souscrits par 5 fonds gérés par deux sociétés d'investissement : EIFFEL INVESTMENT GROUP et VATEL CAPITAL.

Le prix de conversion est fixé à 11,3 euros supérieur au prix de 10,5 euros de l'introduction en bourse d'Osmozis en février 2017 et supérieur de 30,6% au cours de 8,65 euros du 24 décembre 2019. Le Groupe limite ainsi la dilution potentielle de ses actionnaires et préserve ses équilibres bilantiels tout en renforçant sa force de frappe financière.

Ces nouvelles ressources financières vont permettre à Osmozis de poursuivre activement sa stratégie de conquête commerciale axée en partie sur la croissance externe en Europe.

Gérard Tremblay, Président Directeur Général d'Osmozis indique : "Nous sommes ravis de conclure cet accord de financement nécessaire à la poursuite de nos projets de croissance externes après deux acquisitions déjà réalisées en 2018 et 2019. Les obligations Convertibles nous sont apparues comme le meilleur moyen de renforcer notre bilan tout en préservant les intérêts de nos actionnaires. Cet accord nous offre un levier financier essentiel pour mener à bien notre ambition d'acquisition en France ou en Europe et nous permettre de continuer notre croissance pour nous imposer comme le leader européen des services et objets connectés dans l'Hôtellerie de plein air."