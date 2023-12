Osmozis : Le Résultat net est de 1.177 KE

(Boursier.com) — Osmozis annonce des résultats annuels marqués par un Chiffre d'affaires de 12,7 ME, en nette hausse pour le troisième exercice consécutif. L'EBE ressort à 4,5 ME, en amélioration de +0,7 ME en un an, soit une marge de 35%. La forte diminution de l'endettement financier net est à souligner, à 3,5 ME, après l'augmentation de capital de 7 ME en avril 2023. Le Résultat net est de 1.177 KE, hors impact des remboursements anticipés des obligations convertibles.

Le groupe affiche l'ambition d'un nouvel exercice combinant nette croissance, autour de +25%, et EBE en hausse pour 2023-2024.

Gérard Tremblay, PDG du groupe Osmozis, indique : "Durant cet exercice, nous avons atteint l'ensemble de nos objectifs, aussi bien en termes de croissance avec le succès de nos Services Premium d'abonnement, que du point de vue de la performance opérationnelle, qui atteint de nouveaux records. Notre réussite réside dans notre capacité à répondre à des besoins importants de transition numérique de nos clients, aussi bien pour la gestion de leur site que pour les économies d'énergie et les enjeux de RSE associés. Le potentiel sur notre marché des campings demeure très important, notamment à travers le déploiement de nos services connectés sur notre base de clients installés ou ceux issus d'acquisitions ciblées comme avec Camping Connect (UK). L'intégration de cet acteur européen rentable va nous permettre d'accélérer notre présence internationale et capitaliser sur nos avantages concurrentiels. Pour le prochain exercice, nous visons une croissance autour de 25% et un EBE à nouveau en croissance."