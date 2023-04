Osmozis lance une augmentation de capital de 6,9 ME

(Boursier.com) — Osmozis , spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 6.961.369,50 euros par l'émission de 679.158 Actions Nouvelles, au prix unitaire de 10,25 euros, soit 1,48 euro de valeur nominale et 8,77 euros de prime d'émission.

La levée de fonds représente avec une décote faciale de 6,82% par rapport au cours de clôture du 6 avril 2023 (11 euros).

Cette opération s'effectue avec une parité de 9 Actions Nouvelles pour 29 Actions Existantes.

La souscription sera ouverte du 18 au 26 avril 2023 inclus, sur le marché Euronext Growth à Paris.

Pas de participation des Fondateurs

Les Fondateurs ne participeront pas à l'augmentation de capital. Ils cèderont leurs DPS par blocs (au prix unitaire de 1euros) à des investisseurs nouveaux ou historiques. Ces investisseurs ont manifesté des intentions de souscription pour un total de près de 13,78 ME.

En fonction du succès de l'opération et si les demandes dépassent le nombre d'actions offertes, MM. Gérard Tremblay et Yves Boulot, fondateurs de la société pourront céder, au même prix que l'augmentation de capital, à savoir 10,25 euros par action, respectivement un maximum de 76.404 et 21.158 actions représentant une cession globale maximum d'environ 1 ME.

Dans une trajectoire de croissance rentable

Osmozis entend s'inscrire dans une trajectoire de forte croissance rentable, dans la continuité de la solide performance délivrée lors de l'exercice 2021-2022.

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital ont vocation à permettre à la société :

- pour 2/3 environ des fonds levés, d'accompagner la croissance en accélérant le développement du Groupe, notamment à l'international en s'appuyant sur de nouveaux partenaires distributeurs, et des acquisitions ciblées pour élargir sa base de clients ;

- pour 1/3 environ des fonds levés, d'optimiser sa structure financière avec le remboursement par anticipation et en numéraire d'une partie des obligations convertibles émises en décembre 2019.

Le Groupe se donne ainsi les moyens de renforcer la capacité de déploiement de ses solutions et de saisir des opportunités de consolidation du marché, tout en préservant des équilibres bilanciels solides. Cela permettra à l'entreprise de maintenir sa position de leader sur le marché des solutions de digitalisation pour les campings, en proposant des services toujours plus innovants et adaptés aux besoins de ses clients.