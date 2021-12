Osmozis : forte hausse des résultats confirmée sur l'exercice 2020-2021

(Boursier.com) — Osmozis a atteint un EBE record de 3,18 millions d'euros pour son exercice 2020-2021, en hausse de 2,72 ME en un an et de 1,4 ME par rapport à l'exercice 2018-2019 avant la crise sanitaire. Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances avait enregistré un chiffre d'affaires annuel 2020-2021 en croissance de +20%, à 9,59 ME.

Le résultat d'exploitation ressort à 0,985 ME après prise en compte de dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges à hauteur de -2,19 ME, contre -1,49 ME au 31 août 2020, reflétant la hausse des efforts R&D et la forte croissance des installations sur site qui créent les revenus récurrents des prochains exercices. Le résultat net s'établit à un record depuis la création d'Osmozis : 0,99 ME, en hausse de 2,96 ME par rapport au 31 août 2020.

Au cours de cet exercice, Osmozis a accéléré l'investissement dans son parc de bornes et d'objets connectés pour soutenir la demande croissante pour ses solutions. La société a ainsi constitué des stocks, notamment des serrures connectées, en vue de l'exercice à venir et en anticipation des tensions sur le marché des composants électroniques, ce qui a mécaniquement diminué la trésorerie disponible sur l'exercice (flux d'investissements à 4,34 ME). Osmozis a en outre procédé aux remboursements d'emprunts bancaires pour 2,77 ME.

Osmozis ambitionne de solidifier la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2021-2022, avec un EBE supérieur à celui de cet exercice et une marge d'EBE/Chiffre d'affaires qui devrait se maintenir au-delà de 33%, grâce à la poursuite de son déploiement commercial et l'augmentation structurelle de sa rentabilité, prioritairement par développement organique. Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis. En outre, l'arrêt de la commercialisation de la formule " partage " associée à la consommation périodique aura également un effet favorable sur la trésorerie d'environ 1 ME par an.