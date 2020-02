Osmozis équipe un camping avec OsmoKey

(Boursier.com) — Spécialiste du "tourisme connecté" et premier opérateur de réseaux multi-services IOT dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, Osmozis a développé OsmoKey, une serrure connectée qui permet l'accès facile aux logements et services d'un établissement via un bracelet spécial RFID ou un code.

Cette innovation est maintenant utilisée par le Camping Le Robinson à Marseillan. Pour ses 179 emplacements et 74 mobiles-homes, Patrice Pichery, le dirigeant du Camping Le Robinson, a fait appel il y a quelques années à Osmozis. Ce camping 3 étoiles de l'Hérault est dorénavant équipé de 17 serrures OsmoKey afin de gérer efficacement les arrivées tardives, et éviter les soucis de pertes de clés.

Osmozis a spécialement conçu OsmoKey pour s'adapter à toutes les portes des mobil-homes en PVC. Il s'agit d'une solution clé en main qui se greffe directement sur la porte existante. L'équipe d'Osmozis se charge de l'installation et de l'entretien du système. Les serrures fonctionnent sur la base d'un réseau LoRaWan, totalement autonome et indépendant des autres réseaux installés.