Osmozis : dynamique au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Osmozis du 1er semestre 2019-2020 s'élève à 2,83 millions d'euros, en croissance de +30,4% par rapport au 1er semestre 2018-2019. Cette performance est le fruit du dynamisme de la croissance organique qui accélère au 2e trimestre pour atteindre +7% sur le semestre et d'une contribution importante de l'intégration d'EWI-Médiawifi.

Sur les 6 premiers mois de l'année, la croissance a été portée aussi bien par la France (88% du chiffre d'affaires total) que par l'international (12% du chiffre d'affaires total).

Perspectives

La crise sanitaire actuelle de Covid-19 et le confinement généralisé en Europe ont pour conséquence un décalage de la date d'ouverture des centres de vacances. Les mois d'avril et de mai ne représentent que 5% du chiffre d'affaires annuel d'Osmozis (Consommations Internet Partage). Ainsi, une ouverture des centres de vacances vers la mi-juin n'impactera que de façon négligeable le chiffre d'affaires annuel d'Osmozis.